15 Temmuz Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kelimelerin ruhunla adeta bir dansa başlıyor. Eğer bir yazı kaleme alıyorsan, bir sunum hazırlıyorsan ya da bir konuşma yapacak olursan, insanlar sadece dilinden dökülen kelimelere değil, onlara hissettirdiğin duygulara da kulak verecek. Ve sen, duygularını kelimelere dökme konusunda bugün adeta bir ilahi ilhamla dolup taşıyorsun. Bugün zihnin uyanık ve açık, ancak kalbinin sesi daha da yüksek çıkıyor.

Eğer iletişim alanında bir işte çalışıyorsan ya da eğitim, yayıncılık gibi bir alanda uğraşıyorsan, içgüdülerin seni bir adım daha ileriye taşıyabilir. İnsanlara verdiğin mesajlar sadece bilgi değil, aynı zamanda umut da taşıyacak. Çünkü sen bugün kelimelerle adeta bir şifa dağıtıyorsun. İç sesin bugün senin en büyük danışmanın, onu dinlemeyi unutma.

Aşk hayatında ise, uzak ya da yakın biriyle yapacağın anlamlı bir konuşma seni derinden etkileyebilir. Belki de aynı anda aynı şeyi düşünmeniz, kalpler arasında kurulan bir bağın işareti olabilir. Mevcut ilişkinde ruhsal bir uyum yakalayabilir, geleceğe dair konuşmaların hayal dolu ama aynı zamanda gerçekçi olduğunu fark edebilirsin. Sevgi, bugün bir vizyonla besleniyor ve bu vizyonun gücünü hissetmek seni daha da güçlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…