19 Temmuz Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzünün hızlı habercisi Merkür retrosundan bir hayli etkileneceksin. Özellikle taşınma planlarını, ev alıp satma işlerini ya da aile bireyleriyle ilgili almayı düşündüğün kararları biraz aksayabilir. Belki de daha önce konuşulmuş ama bir kenara bırakılmış bir konu yeniden karşına çıkabilir.

Tam da bu noktada bu dönemde evinin içinde elektronik veya teknik arızalar yaşanabilir. Bu yüzden cihazlarını bir gözden geçirmen oldukça faydalı olabilir. Aynı anda maddi konular ve finansal süreçler de gündeminde yer alabilir. Kaynaklarının ve paranın güvende olduğundan emin ol. Dijital dolandırıcılıklara karşı önlemini al.

Aşk hayatına baktığımızda da geçmişe dönük meselelerin yoğun olduğunu görüyoruz. Özellikle aile onayını alamadığın ya da o dönem içinde sindiremediğin bir ilişki, yeniden kafanı kurcalayabilir. Zaten bir birlikteliğin varsa, bu kez de ev düzeni, paylaşım ve sınırlar konusu tekrar masaya yatırılabilir. Bu dönemde karşındaki kişiyi değil, kendi tepkilerini anlamaya odaklanman önemli. Kendini dinlemek ve anlamak, hem aşk hayatında hem de aile ilişkilerinde daha sağlıklı adımlar atmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…