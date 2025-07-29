30 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için adeta bir enerji fırtınası olacak. Karizman ve çekiciliğinle her ortamda dikkatleri üzerine çekeceksin, sanki bir yıldızın etrafında dönen gezegenler gibi. Doğuştan gelen diplomatik ve uzlaşmacı tavrın bugün daha da belirgin hale gelecek. İnsanları etkileyen bu özelliğinle, çözülmez gibi görünen durumları bile bir çırpıda çözüme kavuşturacaksın. Ay ve Merkür'ün de desteği ile, bugün adeta bir sorun çözme makinesi gibi çalışacaksın.

Ancak, bu noktada bir hatırlatma yapmamız gerekiyor: Herkesin dengesini sağlarken, kendi dengeni yitirmemen çok önemli. Unutma, her zaman 'evet' demek zorunda değilsin. Bazen 'hayır' demek de bir zarafet göstergesidir ve senin de hakkın. Söz konusu iş dahi olsa, dur demeyi bilmeli ve uzlaşmayı kabul etmediğin anlar da olabileceğini açıkça hissettirmelisin. Kendine öncelik vermek, kendi dengeni korumak da senin elinde. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…