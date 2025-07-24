25 Temmuz Cuma Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için hayli meydan okuyan bir gün olabilir. Ev ve iş yaşantın arasında bir denge kurmak konusunda zorlanabilirsin. Güneş ile Plüton'un astrolojik olarak karşı karşıya geldiği bu dönemde, ailevi sorumlulukların ve toplumdaki yerin arasında bir çıkmaza girebilirsin. Ancak unutma ki bu tür zorluklar aslında yeni bir yol çizme fırsatı sunar.

Hatta bugün, kariyerinde ışıklar altında olmak yerine, köklerini daha derinlere salmayı ve sağlam bir temel oluşturmayı düşünmelisin. Hem iş hayatında hem de aile yaşantında sessizliği tercih etmek ve kendi yolunu çizmek için ideal bir gün. Önce durup etrafını gözlemle, stratejik bir plan yap ve hamle yapmak için en doğru zamanı bekle. Bu sayede hem doğru zamanda doğru yerde olabilir, hem hayatındaki dengeyi sağlama konusunda önemli bir adım atabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…