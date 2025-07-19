20 Temmuz Pazar Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi seni adeta maddi konuların kucağına atabilir. Ay'ın Boğa burcunda seyir ettiği bu dönemde, belki de bir süredir görmezden geldiğin, üzerini örttüğün bütçeni tekrar gözden geçirme zamanı gelmiş olabilir. Ya da belki de bir süredir ertelediğin, üzerine gidemediğin borçların ya da alacaklarınla ilgili düşünme zamanıdır. Belki de bu dönem, maddi konularını düzene sokman için mükemmel bir fırsat olabilir.

İş birliklerini ve ortaklaşa yürüttüğün projeleri de gözden geçirmen, detaylarına inmen bu dönemde oldukça faydalı olabilir. İş ortaklarınla, birlikte çalıştığın kişilerle arandaki dengeyi sağlamak, işlerin netliğini artırmak ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak isteyebilirsin.

Unutma ki güven temelinde ilerlemek, uzun vadede daha da güçlenmeni sağlayacak ve kazanımlarını artıracaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…