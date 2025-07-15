16 Temmuz Çarşamba Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için adeta bir uyum ve barış günü olacak. İç dünyanda hüküm süren huzur ve sükunet, dış dünyana da yansıyacak ve etrafındaki herkes bu enerjiyi hissedecek. İçindeki bu barış ve uyumun etkisiyle, sanat ve diplomasi alanlarında adeta bir yıldız gibi parlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İnsanların dengesini, bir denge ustası gibi, adeta bir çırpıda, sezgisel olarak yakalayabileceksin. Söz konusu ne söyleyeceğini değil, ne zaman ve nasıl söyleyeceğini bilmek olduğunda, içgüdülerin en büyük rehberin ve yardımcın olacağını unutmamalısın.

Bugünlerde Satürn'ün geri hareketi, zevk aldığın şeylerle ilgili daha derin bir disiplin kazandırabilir. Belki de hobilerin, yaratıcılığını konuşturduğun işler ya da hayalindeki işe dair sorumlulukların bugün gündeminin en üst sırasına çıkabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…