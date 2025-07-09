10 Temmuz Perşembe Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, Dolunay iş hayatında bazı kapıları kapatabilirken, bazılarını da sonuna kadar aralayabilir. Özellikle son zamanlarda belirsizliklerle dolu bir görev tanımı ya da takım içindeki iletişim sorunları, bugün daha net bir şekle bürünebilir. Belki de bu durum, seni artık yeterince heyecanlandırmayan bir sorumluluktan kurtulma fırsatı sunabilir. Ya da belki de tamamen farklı bir alanda yeni bir maceraya atılma zamanı gelmiştir.

Dolunay sayesinde, belki de uzun zamandır farkında olmadığın bazı durumları gözler önüne serer. Kendi kariyer yolunda daha dengeli bir rota çizme fırsatı sunar. Uzun vadede seni gerçekten tatmin edecek, içinde bulunduğun işten daha fazla keyif alacağın seçenekleri değerlendirmeye başlarsın. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir işe adım atma, belki de iş hayatında daha önce hiç denemediğin bir alanda kendini deneme zamanıdır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…