15 Temmuz Salı Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün evrenin sana olan bağlantısı daha da derinleşiyor ve içindeki ilham perisi uyanarak tüm ihtişamıyla sahneye çıkıyor. Hayatın sahnesinde zarif ve kendine has bir yürüyüşün var ve bu yürüyüşünle bugün herkesi büyüleyeceğin kesin. Yaratıcılığın, sanatsal yeteneklerin ve estetik zevkin bugün tüm parlaklığıyla ortaya çıkıyor. Eğer sanatsal, görsel ya da estetik konularla ilgili bir işteysen, bugün senden çıkan her şey adeta büyülü bir dokunuş taşıyor. Sadece güzelliği değil, anlamı da tasarlıyorsun ve bu senin sanatsal yönünün en güzel ifadesi.

İş hayatında ise insanlara ilham veren bir ışık gibisin. Sezgisel tavırlarınla, yumuşak ama kararlı duruşunla çalışma ortamını aydınlatıyorsun. Belki bir sunumla, belki bir dekorasyon fikriyle ya da belki de sadece duruşunla... Fakat bugün seninle çalışmak isteyenlerin sayısı artabilir, çünkü herkes senin o eşsiz 'hissetme' yeteneğine hayran. Seninle aynı ortamda olmak, seninle aynı projede çalışmak bir ayrıcalık ve bugün herkes bunun farkına varacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…