28 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, haftanın ilk günü senin için adeta bir fırtına gibi başlıyor. Özellikle de ikili ilişkiler ve ortaklıklar sahnesinde bir hayli hareketlilik söz konusu. Ay ile Mars'ın kavuşumu, enerji seviyeni yükseltiyor, kararlılığını pekiştiriyor ve hatta biraz da rekabetçi bir ruh hali içerisine sokuyor. İş ortaklıklarında, sözleşmelerde ya da yeni tanışmalarda, etrafında adeta bir hareket rüzgarı esiyor.

Rekabetten söz ederken, bu dönemde Venüs ve yaraların şifacısı Chiron'un etkisini de hissedebilirsin üzerinde. Bu iki gezegenin etkileşimi, bir ortaklığı iyileştirmek ve onarmak için mükemmel bir fırsat sunabilir. Belki de uzun süredir omuzlarında taşıdığın ve yükünü hissettiğin bir duygusal ağırlık, bugün anlayışla hafifleyebilir.

Ancak unutmayın, bu enerjik ve dönüştürücü etkileri en iyi şekilde kullanabilmen için fikirlerini öne sürmen ve kendini göstermen şart. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…