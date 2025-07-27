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28 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Temmuz Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın ilk günü senin için adeta bir fırtına gibi başlıyor. Özellikle de ikili ilişkiler ve ortaklıklar sahnesinde bir hayli hareketlilik söz konusu. Ay ile Mars'ın kavuşumu, enerji seviyeni yükseltiyor, kararlılığını pekiştiriyor ve hatta biraz da rekabetçi bir ruh hali içerisine sokuyor. İş ortaklıklarında, sözleşmelerde ya da yeni tanışmalarda, etrafında adeta bir hareket rüzgarı esiyor.

Rekabetten söz ederken, bu dönemde Venüs ve yaraların şifacısı Chiron'un etkisini de hissedebilirsin üzerinde. Bu iki gezegenin etkileşimi, bir ortaklığı iyileştirmek ve onarmak için mükemmel bir fırsat sunabilir. Belki de uzun süredir omuzlarında taşıdığın ve yükünü hissettiğin bir duygusal ağırlık, bugün anlayışla hafifleyebilir.

Ancak unutmayın, bu enerjik ve dönüştürücü etkileri en iyi şekilde kullanabilmen için fikirlerini öne sürmen ve kendini göstermen şart. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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