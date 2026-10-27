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Terazi Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay dokuzuncu evinde seni yolculuğa ve yeni bilgiler edinmeye çağırıyor; bel ve kalça bölgen uzun süre oturmaya karşı hassas. Sabah Plüton üçgeni, bel ve böbrek bölgeni destekleyen bol su içme alışkanlığına başlamak için güzel bir fırsat. Ay'ın öğle civarındaki Uranüs kavuşumu kısa süreli bir baş dönmesi ya da dikkat dağınıklığı getirebilir; ayağa kalkarken yavaş ol. Venüs burcunda geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek duygusal yükün bel kaslarında sertlik olarak hissedilmesine yol açabilir. Akşam Satürn'le sekstil yapan Ay hafif bir bel esnetmesini destekliyor. Gece ılık bir bitki çayı iç ve erken uyu. Masa başında belinin arkasına ince bir destek koy ve düzenli aralıklarla ayağa kalk. Akşam tuzlu atıştırmalık yerine meyve seçmek böbreklerine iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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