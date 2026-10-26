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Terazi Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay sekizinci evinde bel, böbrek ve alt karın bölgeni hassaslaştırıyor. Sabahki Mars karesi sırt kaslarında gerginlik bırakabilir; kalkınca ayakta birkaç dakika esne. Öğle vakti Ay retro Merkür'e karşıt olurken bol su içmeyi ihmal etme, böbreklerin sana teşekkür eder. Venüs burcunda geri giderken tuzlu atıştırmalıkları azaltmak iyi gelir. Akşamüstü Jüpiter karesiyle gelen yemek davetinde porsiyonu ölçülü tut. Gece sıcak bir bitki çayı ve hafif bir bel esnetmesi uykuya geçişi kolaylaştırır. Oturarak çalışıyorsan belinin arkasına küçük bir yastık koy ve her saat başı bir kez ayağa kalk. Gün sonunda ılık bir duş almak kasları gevşetir, bacaklarını biraz yukarıda tutarak dinlenmek de iyi gelir. Hafif bir yürüyüş de beline iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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