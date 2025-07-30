31 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün sana özel bir uyarımız var. Dişlerin, kemiklerin ya da eklemlerinde belki de fark etmediğin bir hassasiyet olabilir. Senin gibi güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olanlar genellikle ağırlıklar altında bile sertleşirler, ancak bugün biraz o sertliği bırakman gerekebilir.

Bedenini dinlemeyi unutma. Eğer bir rahatsızlık hissediyorsan sıcak bir kompres uygulamak iyi bir fikir olabilir. Kaslarını gevşetmek için doğal yağlar kullanmayı da düşünebilirsin. Lavanta ya da biberiye yağı gibi doğal yağlar, hem rahatlatıcı etkisiyle hem de hoş kokusuyla sana iyi gelecektir.

Unutma her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen biraz yumuşamak, kendine biraz daha nazik davranmak gerekiyor. Duygusal destek de bugün bedenine ilaç gibi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…