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31 Temmuz Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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31 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Temmuz Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sana özel bir uyarımız var. Dişlerin, kemiklerin ya da eklemlerinde belki de fark etmediğin bir hassasiyet olabilir. Senin gibi güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahip olanlar genellikle ağırlıklar altında bile sertleşirler, ancak bugün biraz o sertliği bırakman gerekebilir.

Bedenini dinlemeyi unutma. Eğer bir rahatsızlık hissediyorsan sıcak bir kompres uygulamak iyi bir fikir olabilir. Kaslarını gevşetmek için doğal yağlar kullanmayı da düşünebilirsin. Lavanta ya da biberiye yağı gibi doğal yağlar, hem rahatlatıcı etkisiyle hem de hoş kokusuyla sana iyi gelecektir.

Unutma her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen biraz yumuşamak, kendine biraz daha nazik davranmak gerekiyor. Duygusal destek de bugün bedenine ilaç gibi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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