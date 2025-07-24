25 Temmuz Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün bedeninin yorgunluğunu hissetmen, aslında sana bir şeyler anlatıyor. Dişlerindeki sızı, eklemlerindeki ağrı, senin kırılganlığının birer işareti. Ama sen, her zamanki gibi, tüm bu ağrılara rağmen dimdik ayakta durmaya çalışıyorsun.

Güneş ile Plüton arasındaki karşıtlık, sana bir mesaj veriyor: Sert olmayı bırak. Direnme hali, sadece seni hasta etmekle kalmıyor, aynı zamanda iyileşme sürecini de geciktiriyor. Belki de bugün, birine dönüp 'yardım eder misin?' demen, bağışıklık sistemini güçlendirecek bir adım olabilir.

Gururunla değil, zarafetinle yavaşla. Kendine biraz daha nazik davran. Çünkü unutma, senin bedenin, senin en değerli varlığın. Kendine iyi bakman, hayatın tüm alanlarında daha başarılı olmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…