28 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünün en savaşçı ve enerjik gezegeni Mars, Ay ile bir araya gelerek sana adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Bu enerji patlaması, bir yandan seni harekete geçirirken, diğer yandan da sinir sistemini aşırı uyarabilir. Bu durum, zihinsel aktivitelerini de etkileyebilir, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var.

Gün boyunca kendini biraz huzursuz hissedebilirsin. Bu durumda ne yapmalı, diye sorarsan, öncelikle uyku düzenine dikkat etmeni öneririz. Yeterli ve kaliteli bir uyku, sıcak havalarda zor da olsa yaşam kaliteni etkilediği aşikar.

Bunun yanı sıra, elektronik cihazların yaydığı mavi ışığın da sinir sistemini uyardığını unutma. Bu yüzden bugün, belki de biraz teknoloji detoksu yapman iyi olabilir. Telefonunuzu bir kenara bırak, bilgisayarını kapat ve kendine biraz zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…