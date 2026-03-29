Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs, Boğa burcuna geçiş yaparak sana yeteneklerini paraya dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu geçiş, iş hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak ve yeteneklerini daha fazla sergileyebileceğin bir platform sunacak. Yaptığın işi daha keyifli hale getirebileceğin ve bununla birlikte ekstra gelir elde edebileceğin bir dönem başlıyor. Bu, hayatında önemli bir kırılma noktası olabilir!

Haftanın ortasında ise Ay ile Satürn karşıtlığı seni biraz zorlayabilir. Bu durum, sorumlulukların yükünü omuzlarında daha fazla hissetmene neden olabilir. Belki de bir işi daha ciddiye alman gerekebilir. Fakat merak etme, bu baskı seni daha da güçlendirir ve ilerlemen için gereklidir. Bu durum, seni daha fazla motive edecek ve hedeflerine ulaşman için gerekli olan disiplini sağlayacak. Unutma ki zorluklar karşısında gösterdiğin direnç seni daha da güçlü kılar ve ilerlemenin anahtarıdır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…