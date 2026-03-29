Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketler senin için oldukça heyecan verici olacak gibi görünüyor. Ay ile Uranüs'ün gökyüzünde buluşması, sana bir sürpriz paketi sunuyor. Bu kavuşum, senin aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir.

Eğer bekar bir Oğlak'san, bu hafta bir anda kendini yoğun bir çekim hissinin içinde bulabilirsin. Bu çekim hissi, belki de beklenmedik bir yerden, beklenmedik biriyle karşılaşmanı sağlayabilir. Kim bilir, belki de uzun zamandır aradığın o özel kişiyle karşılaşma zamanın gelmiştir? Belki de bu hafta, hayatının aşkıyla tanışmanın tam zamanıdır.

İlişkisi olan Oğlaklar içinse, bu hafta beklenmedik bir konuşma gündeme gelebilir. Bu konuşma, ilişkinin dengelerini değiştirebilir ve belki de ilişkinin yeni bir boyuta taşınmasına yardımcı olabilir. Peki, aşka hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…