3 Ağustos Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi seni ciddi ve mantıklı düşünmekten ziyade, sezgilerinle hareket etmeye yönlendiriyor. Aynı zamanda uzun vadeli planlarınla ilgili bazı değişiklikler de olabilir, ama bu seni yıldırmasın. Unutma, hayatta her şey sabit değil ve bazen değişimler yeni kapılar açabilir. Haftanın son günü, zihinsel yorgunluğunu bir kenara bırakıp bedeninle ve duygularınla bağlantıya geçmek için mükemmel bir zaman.

Bu aşamada 'Sorumluluklarım var' diyeceğini de biliyoruz! Ancak şimdiden söyleyelim, kendine iyi bakmak da bir sorumluluk. Üstelik yoğun geçen haftanın ardından yeni haftaya enerjik ve başarı dolu başlamak için bugün kendine odaklanman ise neredeyse şart.

Aşk hayatında ise bugün, duygularını saklamaktan vazgeçip onları özgür bırakabilirsin. Her şeyi kontrol etmek yerine, bazen duygularınla savrulmayı denemekte fayda var. Bugün sevilmeye, sevgiye açık ol ve zayıf noktalarını bile göstermekten çekinme. Unutma, gerçek yakınlık ve samimiyet, zırhlarını çıkardığında ve kendini olduğun gibi gösterdiğinde başlar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…