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28 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, haftanın ilk gününe girerken, senin için ev ve aile konuları ön plana çıkıyor. Ay ile Mars'ın kavuşumu, evinle ilgili ani ve beklenmedik gelişmelerin habercisi olabilir. Belki de bir taşınma süreci seni bekliyor ya da aile bireylerinle yoğun ve etkili konuşmaların içinde bulabilirsin kendini. Evden çalışma düzeni gibi konular üzerinde düşünme ve yeni bir düzen oluşturma zamanı belki de tam da şimdi.

Tam da bu noktada Venüs ile Chiron'un güçlü çekimi de aile köklerinden gelen ve belki de seni uzun süre rahatsız eden bazı duygusal yaraların artık iyileşme zamanına geldiğini işaret ediyor. Geçmişle ilgili yüzleşmeler, belki de geçmişle barışma zamanının geldiğini gösteriyor. Özellikle de söz konusu miras konularıysa artık yeni bir düzen inşa ederek geçmişin telafisini yapmanın tam vakti.

Aşk hayatında ise iç huzur ve dinginlik arayışındasın. Romantik bir bağ kurma arzun her zamankinden daha güçlü. Bugün, sıcakkanlı, samimi ve güven veren biri kalbine usulca dokunabilir. Belki de bu kişi, hayatına yeni bir renk katacak ve kalbine dokunacak biri olabilir. Bu hafta, hem ev hem de aşk hayatında yeni başlangıçlar ve değişimler seni bekliyor gibi görünüyor. Kendine iyi bak, sevgili okur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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