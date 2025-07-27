28 Temmuz Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, haftanın ilk gününe girerken, senin için ev ve aile konuları ön plana çıkıyor. Ay ile Mars'ın kavuşumu, evinle ilgili ani ve beklenmedik gelişmelerin habercisi olabilir. Belki de bir taşınma süreci seni bekliyor ya da aile bireylerinle yoğun ve etkili konuşmaların içinde bulabilirsin kendini. Evden çalışma düzeni gibi konular üzerinde düşünme ve yeni bir düzen oluşturma zamanı belki de tam da şimdi.

Tam da bu noktada Venüs ile Chiron'un güçlü çekimi de aile köklerinden gelen ve belki de seni uzun süre rahatsız eden bazı duygusal yaraların artık iyileşme zamanına geldiğini işaret ediyor. Geçmişle ilgili yüzleşmeler, belki de geçmişle barışma zamanının geldiğini gösteriyor. Özellikle de söz konusu miras konularıysa artık yeni bir düzen inşa ederek geçmişin telafisini yapmanın tam vakti.

Aşk hayatında ise iç huzur ve dinginlik arayışındasın. Romantik bir bağ kurma arzun her zamankinden daha güçlü. Bugün, sıcakkanlı, samimi ve güven veren biri kalbine usulca dokunabilir. Belki de bu kişi, hayatına yeni bir renk katacak ve kalbine dokunacak biri olabilir. Bu hafta, hem ev hem de aşk hayatında yeni başlangıçlar ve değişimler seni bekliyor gibi görünüyor. Kendine iyi bak, sevgili okur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…