2 Ağustos Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında biraz hareketlilik söz konusu olabilir. Hatta belki de bir fırtına kopabilir. Ay ile Plüton'un karesi, seni hayatının en zor kararlarından birini verme noktasına getirebilir. Alışkanlıklarını terk etmek, değişmek ve yenilenmek ise seni biraz huzursuz ya da tedirgin hissettirebilir. Ancak unutma ki, bu durum aynı zamanda daha geniş bir kontrol alanı oluşturmana yardımcı olabilir.

Gücünü nerede ve nasıl harcadığını sorgulamanın tam zamanı. Ansızın kendini yenilemen, eskiyi yıkman ve yerine yeni bir şeyler inşa etmen gerekiyorsa bunun karşılığını almalısın. Tabii yenilenmek için ne kadar efor sarf edeceğini de iyi bilmelisin!

Aşk hayatına gelirsek, bugün partnerinle birlikte karşılıklı bir sabır testinden geçebilirsin. Bu noktada duygularını zorlamadan, doğal bir şekilde paylaşmayı denesen iyi edersin. Zira, Ay ile Plüton'un kozmik dansı aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir ve size yeni bir bağ kazandırabilir. Tabii bu arada uzun zamandır söylenmeyen bazı gerçekten de ortaya çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…