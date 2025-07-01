2 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında tutkunun en yüksek seviyede olduğunu hissediyorsun. Kalbin adeta aşkla yanıp tutuşuyor. Ancak bu dönemde sabırlı olman gerektiğini unutmamalısın. Derinliklerinde, anlam yüklü bağlar kurma isteği ile dolup taşıyorsun. Ancak bu süreçte, karşı tarafın duygularını tam anlamıyla çözümlemen gerekiyor.

Kıskançlık duygularının ya da aşırı sahiplenme eğiliminin ilişkini zedelemesine izin verme. Bu dönemde, aşkın ve tutkunun keyfini çıkar, ama dikkatli olmayı da göz ardı etme. Her şeyin tadını çıkarırken, duygusal dengeni korumayı ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…