1 Temmuz Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Terazi burcunda olacak! Bu durum ise ruh eşi enerjisinin tavan yaptığı bir atmosfer yaratıyor. Bu enerjiyi hissetmek için belki de biraz farklı bir bakış açısına ihtiyacın var. Sevginin içindeki estetiği görmek için, biraz daha derine bakmayı dene. Unutma, güzellik sadece dış görünüşte değil, düşünce biçiminde de saklıdır.

Bugün, fikirlerinle, düşüncelerinle aşık olabilirsin. Belki de bir kitap, belki de bir film seni büyüler. Belki de bir sanat eseri, bir şarkı veya bir şiir seni derinden etkiler. Bu tür anlamlı etkileşimler, sevginin sadece kalpte değil, aynı zamanda zihinde de olduğunu anlamanı sağlar.

Yani derin bir aşk arayacak, yüzeysel bağlılıklardan ise arkana dahi bakmadan kaçacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…