29 Haziran Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün geçmişin kapılarını biraz aralayabilir. Belki de bir süredir aklından çıkmış gibi görünen bir konuşma veya bir söz, bugün yeniden gündemine düşebilir. Hani derler ya, bazı duygular aslında hiç gitmez, sadece bir süreliğine sessizliğe bürünür. İşte bugün, belki de 'unuttum' dediğin o duyguların aslında hiç gitmediğini fark edebilirsin.

Biriktirdiğin duygularının üzerindeki örtüyü kaldırmanın tam zamanı. İçinde tuttuğun, belki de seni yoran duygularını dışa vurmanın rahatlatıcı etkisini deneyimle. Kendini ifade etmek, sadece hafiflik hissi vermekle kalmayacak, aynı zamanda daha net düşünmene de yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…