23 Haziran Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kalbinin ritmini hissetmek ve romantik duygularının peşinden koşmak için mükemmel bir gün olabilir. Ancak bu duyguların kaynağını belirlemekte zorlanabilirsin. Belki de bu duyguların kökenini tam olarak çözemiyorsun, belki de kalbinin derinliklerinden gelen bir çağrıya yanıt veriyorsun. Hayal kurmakta özgürsün tabii! Ama bu hayallerine çok fazla bağlanmak sana zarar verebilir.

Bugün, kalbinin ne hissettiğini anlamak ve ona göre hareket etmek en iyisi olacaktır. Kalbinin sesine kulak ver, onunla uyumlu ol ve duygularının seni nereye götürdüğünü gör. Unutma, kalp akışta iyileşir. Belki de aşk, hayatın akışında seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…