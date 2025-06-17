18 Haziran Çarşamba Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün belki de hiç anlam veremediğin bir uzaklık duygusuyla uyanabilirsin. Bu huzursuzluk veren duygu, fiziksel bir mesafe olmak zorunda değil, belki de sadece bir çift bakış, belki de bir kaç kelime... Tabii anlamını çözmekte zorlandığın bu belirsizlik, gününü gölgeleyebilir.

Fakat, belki de bugün bu karmaşık duyguların anlamını çözmek yerine, onları olduğu gibi kabul etmek ve yaşamak daha iyi bir seçenek olabilir. Unutma ki her duygunun bir nedeni vardır ve bazen sadece onları olduğu gibi kabul etmek, anlamak için uğraşmaktan daha huzur verici olabilir.

Bu durumu kabullenmek, hem kendini daha iyi anlama şansı sunar. Belki de bugün kendine biraz izin verme zamanıdır. Duygularını olduğu gibi kabul et, üzerinde düşünmek yerine onları yaşa. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…