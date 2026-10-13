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Kova Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 13 Ekim Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortaklıkla gelen gelir ve ortak gider konusu bugün öne çıkıyor; Jüpiter yedinci evden Ay'la kare yaparken pazarlıkta fazla cömert davranmana yol açabilir. Kendi payını koruyan bir şart eklemek ve sözleşmeleri yazılı hale getirmek akıllıca. Ay kariyer evinden geçerken yöneticin ya da müşterin para konusunu açabilir; elindeki başarıları ve rakamları hazır tut. Venüs'ün retro hareketi eski bir iş teklifini ya da yarım kalmış bir ödemeyi yeniden getirebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak yerine mevcut dosyaları düzenlemek bugün daha verimli. Fiyat konuşmasında kararlı ama uzlaşmacı bir dil kullan. Ödeme takvimini baştan netleştirmek sonradan çıkacak anlaşmazlığı azaltır. Müşteriyle yazışmaları saklamak ilerde işine yarar. Ortak harcamalarda kimin neyi ödediğini yazmak da faydalı.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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