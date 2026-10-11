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Kova Burcu right-white
12 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün Kova ve yükselen Kova burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 12 Ekim Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük para falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, güne girerken burcundaki Plüton'la Ay'ın karesi para konusunda kontrol ve güç temalarını ön plana çıkarıyor. Ay kariyer evinde Venüs'le kavuşunca eski bir iş bağlantısı ya da yönetici gelir konusunu yeniden açabilir. Retrodaki Venüs imzaladığın bir sözleşmeyi yeniden okumanı, özellikle ek ücret ve sürelerde net olmanı istiyor. Mars'ın ortaklık evinde olması müşteri ya da iş ortağıyla fiyat pazarlığında rekabeti körüklüyor; kararlı ama uzlaşmacı bir dil kullanmak kazancı artırır. Akşam Ay'ın Merkür'le kavuşması rakamları ve koşulları yazılı hale getirmek için güzel bir an. Prim ya da zam görüşmesi planlıyorsan elindeki başarıları belgelemeyi ihmal etme. Sözleşmelerde yazılı olmayan sözlere güvenmemek, uzun vadede seni olası kayıplardan korur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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