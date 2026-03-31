Sevgili İkizler, Uranüs'ün burcuna geçiş yapacağı bu ayın sonunda, hayatının her köşesinde adeta devrim yaratacak bir zenginleşme süreci seni bekliyor. Kıvrak zekanı ve teknolojiye olan hakimiyetini kullanarak paraya dönüştüreceğin projelerde, inanılmaz kazançlar elde etmeye hazırlan. Bu dönem, kariyerindeki zeki ve çevik duruşunun, beklediğin o mükemmel iş teklifini ya da uluslararası bir projeyi ayağına getireceği bir dönem olacak. Dahası bu ay attığın her imza, hayatını özgürleştirecek!

Ayın sonlarına doğru ise Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, dijital projelerinin önünü açacak. Bu süreçte, detaylarına kadar ince eleyip sık dokuduğun bir yazılımı veya ticari planı hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Nisan ayı boyunca üzerinde titizlikle çalıştığın fikirlerin karşılığını alacak ve ayın sonunda ise başarıyla taçlanacaksın. Yenilikçi hedeflerine disiplinli ve hırslı bir şekilde odaklanarak yoğun ama bir o kadar da yaratıcı ve keyifli bir döneme giriş yapmalısın.

Peki ya aşk? Bu ay, mevcut ilişkinde tutkular artıyor... Zira, Merkür ve Mars'ın ateşli kavuşumu ile kendini aşka bırakıyorsun. Partnerine heyecanla sarılıyor, onu görmediğin her an özlüyor ve aşkı dolu dolu yaşıyorsun. Ama eğer bekar isen, aynı anda ilgi duyduğun iki farklı kişi arasında kalabilirsin. Entrika ve yalan dolu bir aşk üçgeninin başrolü olmaya hazır mısın? Aman dikkat, bugün ihanet ve sadakat arasında gidip geleceksin. Kalp ritmini değiştirecek tutkulu sohbetlere ve anlık dürtülere kendini tamamen bırakmalısın. Bu ay kapını çalan aşk ise heyecanı yaşamalı ve risk almalısın. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…