Sevgili İkizler, bu ayın sonunda, Uranüs'ün burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, hayatının her alanında büyük bir dönüşüm yaşayacağın bir zenginleşme sürecine adım atıyorsun. Kıvrak zekanı ve teknolojiye olan ustalığını kullanarak, paraya dönüştürebileceğin projelerde, inanılmaz kazançlar elde etmeye hazır ol. Bu dönem, kariyerindeki zeki ve çevik duruşunun, hayalini kurduğun o mükemmel iş teklifini ya da uluslararası bir projeyi ayağına getireceği bir dönem olacak. Bu ay attığın her imza, hayatını daha da özgür kılacak.

Ayın sonlarına doğruysa, Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu, dijital projelerinin önünü açacak. Bu süreçte, detaylarına kadar ince eleyip sık dokuduğun bir yazılımı veya ticari planı hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Yenilikçi hedeflerine disiplinli ve hırslı bir şekilde odaklanarak yoğun ama bir o kadar da yaratıcı ve keyifli bir döneme giriş yapmalısın. Yani, bu ay senin ayın İkizler! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…