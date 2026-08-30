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İkizler Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni bir tanıdığından ya da içinde bulunduğun bir topluluktan gelen fırsatı somutlaştırabilir; salı günü duyduğun bir bilgi gerçekten değerli olabilir. Perşembeden itibaren haber trafiği hızlanıyor ve yeni bir teklif gündemine gelebilir. Cuma günkü Son Dördün ise sana artık fayda sağlamayan bir yükümlülüğü bırakmanı istiyor. Yine de gelen ilk teklife hemen evet dememelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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