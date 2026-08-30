Sevgili İkizler, 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni bir tanıdığından ya da içinde bulunduğun bir topluluktan gelen fırsatı somutlaştırabilir; salı günü duyduğun bir bilgi gerçekten değerli olabilir. Perşembeden itibaren haber trafiği hızlanıyor ve yeni bir teklif gündemine gelebilir. Cuma günkü Son Dördün ise sana artık fayda sağlamayan bir yükümlülüğü bırakmanı istiyor. Yine de gelen ilk teklife hemen evet dememelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…