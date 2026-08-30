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İkizler Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta kalbin bir karar arifesinde. Cuma sabahı Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve “Bu ilişkiyi ya da bu yakınlığı gerçekten sürdürmek istiyor muyum?” sorusunu önüne koyuyor. İlişkin varsa, salı günü Jüpiter-Satürn üçgeniyle partnerinle geleceğe dair konuşmak ikinizi de rahatlatıyor; bu tür konuşmaları bazen ertelemeyi tercih etsen de bu hafta daha açık olmak sana iyi geliyor.

Bekarsan, perşembe öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde çekim gücün belirgin şekilde yükseliyor. Bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Cuma günü ise aynı anda birkaç kişiyle sürdürdüğün konuşmalardan hangisinin gerçekten anlamlı olduğunu ayırt etmen gerekebilir; hepsini birden taşımaya çalışmak seni yorabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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