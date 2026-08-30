Sevgili İkizler, bu hafta kalbin bir karar arifesinde. Cuma sabahı Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve “Bu ilişkiyi ya da bu yakınlığı gerçekten sürdürmek istiyor muyum?” sorusunu önüne koyuyor. İlişkin varsa, salı günü Jüpiter-Satürn üçgeniyle partnerinle geleceğe dair konuşmak ikinizi de rahatlatıyor; bu tür konuşmaları bazen ertelemeyi tercih etsen de bu hafta daha açık olmak sana iyi geliyor.

Bekarsan, perşembe öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde çekim gücün belirgin şekilde yükseliyor. Bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Cuma günü ise aynı anda birkaç kişiyle sürdürdüğün konuşmalardan hangisinin gerçekten anlamlı olduğunu ayırt etmen gerekebilir; hepsini birden taşımaya çalışmak seni yorabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…