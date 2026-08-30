Sevgili İkizler, bu hafta senin sözlerin belirleyici. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni iletişim alanınla gelecek hedeflerini birleştiriyor; salı günü söyleyeceğin bir cümle geleceğe dönük önemli bir kapı açabilir. Perşembe öğleden sonra Ay senin burcuna geçiyor ve enerjin belirgin şekilde yükseliyor. Cuma sabahı ise Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor; bu, “Bu işi gerçekten sürdürmek istiyor muyum?” sorusunun cevabını vereceğin gün. Karar vermekten kaçmamalısın.

Maddi olarak salı günü bir tanıdığından ya da içinde bulunduğun bir topluluktan gelen fırsat somutlaşabilir. Cuma günkü Son Dördün ise seni sadeleşmeye çağırıyor; sana artık fayda sağlamayan bir sorumluluğu yeniden değerlendirmelisin.

Aşk hayatında perşembeden itibaren canlanıyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, salı günü partnerinle geleceğe dair konuşmak ikinizi de rahatlatıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, perşembe ve cuma günleri çekim gücün yükseliyor, bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…