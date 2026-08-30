article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 31 Ağustos - 6 Eylül İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin sözlerin belirleyici. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni iletişim alanınla gelecek hedeflerini birleştiriyor; salı günü söyleyeceğin bir cümle geleceğe dönük önemli bir kapı açabilir. Perşembe öğleden sonra Ay senin burcuna geçiyor ve enerjin belirgin şekilde yükseliyor. Cuma sabahı ise Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor; bu, “Bu işi gerçekten sürdürmek istiyor muyum?” sorusunun cevabını vereceğin gün. Karar vermekten kaçmamalısın.

Maddi olarak salı günü bir tanıdığından ya da içinde bulunduğun bir topluluktan gelen fırsat somutlaşabilir. Cuma günkü Son Dördün ise seni sadeleşmeye çağırıyor; sana artık fayda sağlamayan bir sorumluluğu yeniden değerlendirmelisin.

Aşk hayatında perşembeden itibaren canlanıyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, salı günü partnerinle geleceğe dair konuşmak ikinizi de rahatlatıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, perşembe ve cuma günleri çekim gücün yükseliyor, bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın