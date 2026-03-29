Sevgili İkizler, bu hafta iş hayatında belki farkında bile olmadan yürüttüğün, belki de göz ardı ettiğin bir konu, önem kazanmaya başlıyor. Venüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, her şey hak ettiği değeri bulmaya başlıyor. Elbette sen ve yeteneklerin de göz önünde olacak, başarı ile taçlanacaksın. Ancak hızlı bir ilerleme bekleme, bunun yerine sağlam adımlarla ilerlemeye odaklan.

Hafta sonuna doğru ise Ay ile Plüton üçgeni devreye giriyor ve belki de hiç beklemediğin bir koz eline geçiyor. Şimdi daha önce önemsemediğin bir bilgiyi, doğru bir şekilde kullanarak avantaj sağlayabilirsin. Bu durum, istediğini alma ve rakiplerinin önüne geçme konusunda seni destekleyecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Ay ile Satürn karşıtlığı, istemediğin bir duygusal mesafe yaratabilir. Eğer bekar bir İkizler burcuysan, flört etmek bile sana pek de iyi gelmeyebilir. Yalnız kalmak, duygularını anlamak ve ne istediğini bilmek önceliğe dönüşebilir. İlişkisi olan İkizler burçları da benzer bir durum yaşayabilir. Partnerinle yaşadığın sürtüşmeler ve tartışmalar, bugün yeniden zihnini meşgul edebilir. Yüzleştiğin bazı gerçekler, duygusal mesafeye neden olabilir. Galiba biraz ara vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…