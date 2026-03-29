Sevgili İkizler, bu hafta Ay ile Satürn arasındaki karşıtlık, senin için biraz zorlu bir dönem olabilir. Bu durum, istemediğin bir duygusal mesafeyi beraberinde getirebilir. Bekar İkizlerler, dikkat! Flört etmek, genellikle senin için eğlenceli ve enerjik bir aktivite olsa da, bu hafta pek de keyif almayabilirsin. Yalnız kalmak ve iç dünyana dönmek, belki de bu dönemde en iyisi olabilir. Kendi duygularını anlamak, ne istediğini bilmek ve kendi üzerine düşünmek, bu hafta senin için öncelik haline gelebilir.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu hafta biraz daha zorlu geçebilir. Partnerinle arandaki sürtüşmeler ve tartışmalar, bugün yeniden zihnini meşgul edebilir. Bu durum, belki de bir süreliğine ara vermen gerektiğinin bir işaretidir. Zira yüzleştiğin bazı gerçekler, duygusal mesafeye neden olabilir ve belki de biraz nefes alman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…