Sevgili İkizler, bu hafta iş dünyasında belki de farkında olmadan yürüttüğün, belki de gözden kaçırdığın bir konu, başrolü kapıyor. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, her şey hak ettiği değeri bulmaya başlıyor. Ve tabii ki, sen ve yeteneklerin de bu hafta ışıldayacak, başarılarla dolu bir hafta seni bekliyor. Ancak hızlı bir ilerleme beklemek yerine, adım adım, sağlam ve emin adımlarla ilerlemeni öneriyoruz.

Hafta sonuna doğru ise Ay ile Plüton'un oluşturduğu üçgen devreye giriyor ve belki de hiç beklemediğin bir koz eline geçiyor. Şimdi, daha önce önemsemediğin bir bilgiyi, doğru bir şekilde kullanarak avantaj sağlama şansın var. Bu durum, istediğini elde etme ve rakiplerinin önüne geçme konusunda sana yardımcı olacak. Bu hafta, doğru zamanda doğru bilgiyi kullanmanın gücünü göreceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…