Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Nisan Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Nisan Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 18 Nisan Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 18 Nisan Cumartesi gününe özel aşk yorumları

Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında pembe bulutların yerini maddi güven ve ortak gelecek garantisi üzerine kurulu bir bağlılık yemini alıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle hayatını birleştirecek somut bir yatırım kararı veya resmi bir adım atabilirsiniz.

Tabii eğer bekar bir Koç burcuysan, bugün iş dünyasındaki gücüyle seni etkileyen ve hayatına aradığın güveni katacak ciddi bir karakterle güçlü bir bağ kurman an meselesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında idare etme devrini ani bir kararla kapatıp kendi kararlarını tek başına alma cesareti gösteriyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, bu net tavrın bağınızı ya çok daha sağlam bir zemine oturtacak ya da sana özgürlüğün kapısını açacaktır.

Tabii eğer bekar bir Boğa burcuysan, bugün kimseye ihtiyaç duymayan kendinden emin duruşunla, seni kontrol etmek yerine sana hayran kalacak güçlü ruhu kendine çekebilirsin. Artık sana sadece eşlik edecek değil, güç verecek kişiyi arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında platonik bir takıntının veya içten içe yürüttüğün gizli ilginin fiziksel bir yüzleşmeye dönüştüğüne şahitlik edebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki dile getirilmemiş derin mevzular bugün tüm çıplaklığıyla masaya yatırılacak.

Tabii bekar bir İkizler burcuysan, bugün kaçtığın ya da bastırdığın güçlü çekim, tesadüfi bir karşılaşma ile seni gerçeklerle yüzleşmeye zorlayacak. Aşk seni beklemediğin anda saracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında arkadaş grubundaki bir rekabetin beklenmedik bir aşka evrilmesine ya da tam tersi, zehirli bir dostluğun sert bir kopuşla sona ermesine tanıklık edebilirsin. Galiba artık gerçek duyguların ortaya çıkma ve aşkın da nefretin de konuşulma vakti geldi. Öte yandan bugün kalabalık bir ortamda senin otoriter duruşuna kapılacak, aşkı da iş disiplini kadar ciddiye alan vizyoner yabancıyla da tanışabilirsin. 

Ama eğer bir ilişkin varsa, o aşkı baş başa yaşamaya ne dersin? Kalabalıktan sıyrılıp sadece ona vakit ayırmanın, özel anları korumanın tam zamanı. Peki, aşka vakit ayırmak için hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında toplumsal prestij getirecek, herkesin konuşacağı bir evlilik veya nişan planı gündeme gelebilir. Aman dikkat: Sosyal statünü yukarı çekecek bu adımda, göz önünde olmanın getirdiği ağırlığı da yönetmen gerekecek.

Öte yandan bekar bir Aslan burcuysan, bugün prestijli bir ortamda tanışacağın, duruşuyla saygı uyandıran güçlü yabancıyla arandaki çekim; gizli bir yakınlaşmayı ve beraberinde saklanması gereken pek çok sırrı getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında farklı bir kültürden, şehirden ya da tamamen farklı bir dünya görüşünden gelen birinin hayatına dahil oluşuna şahitlik edebilirsin. Sınırları aşan bir duygu trafiği seni bekliyor.

Lakin bekar bir Başak burcuysan, bugün bir yolculukta veya eğitim ortamında tanışacağın vizyoner ruh, sana hayatın sınırların ötesinde olduğunu kanıtlayacak. Peki, bir yabancının peşinden hayatını değiştirecek cesarete sahip misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün partnerinle bir süredir kronikleşmiş olan senin paran-benim param krizine, net ve nihai bir çözüm getiriyorsun. Aradaki maddi dengeleri dürüstçe oturtmak bağınızı tazeleyecektir.

Ama eğer bekar bir Terazi burcuysan, bugün krizli bir ortamda ya da finansal bir görüşme esnasında tanışacağın, dürüstlüğü ve derinliğiyle seni sarsacak karakterle heyecan verici bir başlangıç yapabilirsin. Ondan öğreneceklerin hayatını değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında yasal bir boşanma sürecinin resmi bitişini yaşayabilir ya da tam tersi, bir evlilik sözleşmesinin altına imza atabilirsin. İlişkin yasal bir zeminde özgürleşiyor veya mühürleniyor.

Tabii eğer bekar bir Akrep burcuysan, bugün bir danışmanlık görüşmesinde ya da resmi bir toplantıda tanışacağın, ciddiyeti ve tutkusuyla seni anında etkisi altına alacak kişiyle yolların kesişebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında iş yerindeki bir astın, üstün veya doğrudan iş birliği yaptığın biriyle aranda dikkat çekici bir yakınlaşma yaşanabilir. Başlangıçta sadece basit bir iş ilişkisi olan yakınlaşma kısa zamanda bambaşka bir boyuta taşınabilir. Ne dersin, ofis enerjisi aşka mı dönüşüyor?

Ayrıca bekar bir Yay burcuysan, bugün günlük rutinin esnasında tanışacağın bir yabancı, enerjisiyle seni sarsabilir; kalbini çalacak birden fazla aday arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsin. İlişkisi olanlar içinse şımartılmak ve yükleri paylaşmak ana gündem olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında bir süredir iletişim kopukluğu yaşadığın kişiyle heyecan verici bir konuşma yapabilirsin. Dile getirilmemiş pürüzleri masaya yatırmak ilişkine yepyeni bir rota çizecek.

Ancak bekar bir Oğlak burcuysan, bugün bir yolculukta ya da sosyal medya üzerinden kuracağın derin entelektüel bağ, senin aşk hayatında yepyeni ve çok daha ciddi bir sayfa açmanı sağlayacak. Zekan en büyük çekim gücün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında eski defterlerin, ailevi pürüzlerin veya yarım kalmış mevzuların açılmasıyla temiz bir sayfa açma kararı alabilirsin. Partnerinle beraber evinizi ve hayatınızı yeniden organize etmek bağınızı tazeleyecektir.

Haliyle bekar bir Kova burcuysan, bugün senin güven veren duruşuna hayran kalacak, hayatına hem düzen hem de sarsılmaz bir sadakat katacak köklü karakterle tanışman an meselesi. Artık limana yanaşma vaktin gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün çocuk sahibi olma kararı, hamilelik haberi veya çok riskli görünen bir flörtün bir anda ciddiyete binmesiyle hayatında büyük bir dönüşüm yaşayabilirsin. Aşk artık somut bir geleceğe evriliyor.

Tabii eğer bekar bir Balık burcuysan, bugün girdiğin bir eğlence ortamında ya da yaratıcı bir mecrada, cesareti ve özgünlüğüyle seni bir anda etkisi altına alacak güçlü ruhla tanışabilirsin. Sıkı dur, bu karşılaşma tüm ezberlerini bozacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Reklam

astroirem
