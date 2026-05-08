Sevgili Boğa, bugün Merkür burcuna geçerken partnerinin seni yanlış anlamasına müsaade edebilirsin. Oysa hatalı çıkarımları düzeltmek yerine sadece anlaşılmayı beklemek aradaki bağı zayıflatabilir. Hatta seni ıssızlaştırabilir, yalnızlaştırabilir... Lakin sessizlik pek iyi bir çözüm sayılmaz. Zira kalbinin sesini duyurmak huzuru geri getirecektir.

Tabii eğer bekarsan, yeni tanıştığın insanların hakkındaki yanlış yargılarına sessiz kalman gizemli bir hava yaratabilir. Bu durum ise tutkulu bir yakınlaşmaya heyecanlı bir zemin hazırlayabilir. Ancak bu şekilde samimi bir ilişki kurmak pek mümkün olmayacaktır. İçindeki gerçeği yansıtmak kalıcı bir sevda bulmana yardım edebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…