Sevgili Boğa, bugün Merkür burcuna geçerken katıldığın toplantılarda seslerin birbirine karıştığına şahitlik edebilirsin. Herkesin farklı tellerden çaldığı kaotik bir iş ortamında, kuracağın tek bir cümle odadaki tüm gürültüyü bir anda dindirebilir. Dahası, sözlerin iş hayatının yönünü de tamamen değiştirecek güçte bir etki yaratabilir.

Tam da bu yüzden, profesyonel anlamda otorite sağlamak istiyorsan; sözlerinin ağırlığını hissettirmelisin. Zira işleri düzene sokmanın ardından kendinden emin bir şekilde ilerlemek, liderlik vasıflarının tescillenmesi anlamına gelecektir. Kazancını artıracak stratejilerin merkezinde yer alarak mali geleceğini sarsılmaz temellere oturtabilirsin; bunu da unutma!

Peki ya aşk? Duygusal hayatında karşı tarafın seni yanlış anlamasına müsaade edebilirsin. Partnerinin hatalı çıkarımlarını düzeltmemek yerine anlaşılmayı bekliyor gibisin... Oysa sessizlik pek de iyi bir çözüm sayılmaz. Aksine aradaki bağı zayıflatabilir ve seni yalnızlaştırabilir. Ama bekar bir Boğa burcu isen yeni tanıştığın insanların hakkındaki yanlış yargılarına sessiz kalman gizemli bir hava yaratabilir. Bu halin tutkulu bir yakınlaşmanın mimarı olsa da samimi bir ilişki kurmak pek de mümkün olmayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...