Sevgili Boğa, bugün itibarıyla belirsizliğini koruyan duygusal süreçler ya tamamen nihayete eriyor ya da büyük süratle ciddiyet kazanıyor. Özellikle bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki iletişimi dürüstlük temeli üzerine inşa ettiğinde sevginin her zamankinden fazla kuvvetlendiğini göreceksin. Lakin belirsizlikleri giderecek kelimelerin yoksa ayrılık da kapını çalabilir. Kalbinin sesini dinleyerek en doğru cümleyi seçmelisin.

Tabii henüz bekar Boğa isen iç dünyandaki karmaşayı dindirecek kararlar almak adına tam vaktindesin. Alacağın her karar sana her zamankinden fazla özgürlük hissettirecek ve ruhunu hafifletecektir. Yaşanan kararlılık hali hayatına taze ve heyecan verici rüzgarlar taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…