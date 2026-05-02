Sevgili Boğa, bugün kalbindeki sevgi bağlarının sessizce güçlendiği bir zaman dilimine giriyorsun. Gösterişten uzak lakin derin paylaşımlar ruhuna her zamankinden fazla hitap etmeye başlıyor. Duygularını kelimelerle anlatmak yerine bakışlarınla hissettirmeyi seçeceksin.

Eğer beraberliğin varsa, sessiz ilerleyen ilişkinin derinleşmesi kalbinde huzur yaratabilir. Paylaşımlarındaki samimiyet arttıkça bağın gücü hissedilir hale gelecektir. Kelimelerin ötesindeki sessiz anlaşma beraberliğine yeni boyut katacaktır. Ama eğer bekarsan, birine bağlanma fikrinden uzaklaşarak yalnızlığın tadını çıkarmayı tercih edeceksin. Sahiden kendinle baş başa kalmak sana bugünlerde çokça iyi geliyor olabilir mi. Ruhunu dinlendirmek kalbine yeni kapılar açabilir ve seni asıl huzura kavuşturabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...