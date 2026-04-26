Sevgili Boğa, bugün hislerini bir sır gibi saklamaktan vazgeçip en şeffaf halinle ortaya koyma arzun zirve yapıyor. Kendini kelimelerle ifade ettikçe ruhsal olarak özgürleştiğini ve kalbindeki ağırlıkların birer birer kalktığını fark edeceksin. Paylaşmanın iyileştirici gücü bugün aşk hayatını güzelleştiren ana unsur olacak.

İlişkisi olan bir Boğa burcu isen partnerine hislerini net bir şekilde anlatmak aranızdaki güveni perçinleyerek seni çok rahatlatacaktır. Tabii bekar bir Boğa isen samimiyetin ve dürüstlüğünle etkileyici birinin dikkatini çekebilirsin. Kalbini açtığında sevginin sana daha kolay ulaştığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...