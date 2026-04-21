Sevgili Boğa, bugün aşkta yıldırım çarpması etkisine hazır ol. Venüs ve Uranüs senin burcunda kavuşurken hiçbir duygu eski sınırlarında kalmayacak. İlişkisi olan bir Boğa isen, partnerini şaşırtacak sıra dışı bir çıkış yapabilir, daha önce hiç dile getirmediğin bir özgürlük alanına ihtiyaç duyduğunu ilan edebilirsin.

Ama bekar bir Boğa burcuysan, ilk bakışta imkansız dediğin birine öylece kapılabilirsin. Bu farklı ve karşı konulamaz enerji, seni hayatının en büyük romantik uyanışına davet ediyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…