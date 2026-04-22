Sevgili Boğa, bugün ilişkilerde ben merkezli tavırları bir kenara bırakıp ortak bir paydada buluşmayı öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen partnerinin duygularını anlamaya çalışmak ve onun beklentilerine göre esneklik göstermek aranızdaki uyumu kuvvetlendirecektir. Şimdi, fedakarlık yapmaktan korkmazsan, ilişkinin nasıl bir sığınağa dönüştüğünü göreceksin.

Ama bekar bir Boğa burcuysan, karşındaki kişinin dünyasına uyum sağlamaya çalışırken aslında kiminle yola devam edebileceğini net bir şekilde hissedeceksin. Karar verme zamanının geldiği bu süreçte kalbinin sesini dinleyerek en doğru seçimi yapabilirsin. Duygusal dengeni kurduğun an gerçek sevginin kapıları sana açılacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…