Sevgili Boğa, bu hafta konfor alanından çıkıp devleşme zamanı! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki gerilimli ama ufuk açıcı açıyla başlıyorsun. Özellikle eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuksal süreçlerde şansının döndüğünü hissederek büyük bir hamle yapabilirsin. Ancak bu iyimserlik sarhoşluğunun seni detaylardaki kritik noktalardan alıkoymasına izin vermemeli, her adımı iki kez analiz etmelisin.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu bağ, hayallerini somut bir projeye dönüştürmen için ihtiyacın olan sabrı ve stratejik aklı sana verecektir. Uzaklarla yürüttüğün işlerin bu süreçte sarsılmaz bir zemine oturabilir. Hafta sonuna doğru ise kariyerinde eskiyen yöntemleri terk edip radikal ve yenilikçi adımlar atman gerekebilir; şirket içi bir yapılanma veya pozisyon değişikliği seni her zamankinden daha güçlü bir noktaya taşıyabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…