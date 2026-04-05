6 - 12 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
05.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 6 Nisan - 12 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Nisan - 12 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta konfor alanından çıkıp devleşme zamanı! Haftaya Güneş ve Jüpiter arasındaki gerilimli ama büyüten açıyla başlıyorsun. Özellikle eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya hukuksal süreçlerde şansım yaver gidiyor diyerek büyük bir hamle yapabilirsin. Ancak bu iyimserliğin seni detayları görmekten alıkoymasına izin verme.

Salı günü Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu açı, vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için sana ihtiyacın olan sabrı verecek. Uzaklarla olan işlerin bugünlerde sağlam bir zemine oturabilir. Hafta sonu ise kariyerinde köklü bir değişim rüzgarı esebilir; eski yöntemleri bırakıp yenilikçi adımlar atman gerekecek. Şirket içi bir yapılanma seni daha üst bir pozisyona taşıyabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugünlerde zihinsel uyum ön planda. Bekar bir Boğa isen, senden çok farklı bir hayat görüşüne sahip, belki başka bir şehirde yaşayan biriyle heyecan verici bir diyalog başlayabilir. İlişkisi olan Boğalar için ise partnerle birlikte bir seyahat planı yapmak veya ortak bir kursa yazılmak aradaki bağı güçlendirecek. Şimdi keşfetmeye hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

