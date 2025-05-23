24 Mayıs Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta sonu meydana gelen Güneş ve Plüton üçgeni finansal meseleleri ön plana çıkaracak. Bu güçlü astrolojik etki, harcamalarını gözden geçirme ve gereksiz yere para harcamaktan kaçınma konusunda seni daha bilinçli hale getirecek

Öte yandan maddi bir dönüşümü de destekleyen Güneş'in güçlü çekimi ile paranı artırmanın bir yolunu bulmak da söz konusu olacak. Belki iş kurmayı ya da ek iş ile sabit gelirini artırmayı düşünebilirsin. Danışmanlık ya da yarı zamanlı işler gündeminde yer alabilir. Görünen o ki çok çalışacak ama kendine yeni bir düzen kuracaksın.

Aşk hayatına baktığımızda ise, duygularını daha kararlı bir şekilde ifade etme ihtiyacının öne çıktığını görüyoruz. İlişkinde uzun zamandır arzuladığın o derinliği; belki de bir çiçek ya da bir öpücük gibi küçük bir jestle ortaya çıkarabilirsin. Eğer bekarsan, eski bir aşkın yeniden alevlenmesi ve geçmişte kalan bir duygunun yeniden canlanarak kalbini hızlandırması mümkün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…