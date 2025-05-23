24 Mayıs Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, hafta sonu kapıdan içeri girerken Güneş ile Plüton arasındaki güçlü kozmik enerji kariyerini etkileyecek. Bu enerji, üzerinde ağır bir yük gibi hissettiğin bir sorumluluğun kontrolünü artık kendi eline alman için sana cesaret veriyor. Kendi kurallarını belirlemenin ve kendi yolunu çizmenin tam zamanı!

Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte içinden yükselen 'Her şeyi değiştirebilirim' sesine kulak vermelisin. Artık yürümek istediğin yolu çok iyi biliyorsun. Şimdi gökyüzü de sana yeni bir yol haritası sunuyor. Yani, iş ve kariyer yaşamında parlamanın tam sırası!

Aşk hayatında ise, ilişkinin ritmi, kelimelerden ziyade sessizliklerle ve bakışlarla belirlenecek. Partnerinle saatler süren bir konuşma yapmasan da, birbirinize attığınız bakışlar arasında uçuşan anlamlar, bir romanı dolduracak kadar derin olabilir. Eğer bekarsan, bu hafta sonu karizmanla ışık saçacak ve hiç beklemediğin bir anda belki de hayatının aşkıyla karşılaşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…