Sevgili Boğa, aşk hayatında tam bir 'güven ve sadakat' rüzgarı esiyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle geleceğe dair ciddi adımlar atmak veya ilişkinizdeki bağı derinleştirmek için harika bir gün. Aranızdaki tensel ve duygusal uyum, Venüs’ün etkisiyle daha da perçinleniyor. Birlikte mutfağa girip güzel bir yemek yapmak veya sadece sessizce yan yana oturmak bile size dünyanın en romantik aktivitesi gibi gelecek.

Yalnız olan Boğalar için ise bugün 'kalıcı' bir etkileşim söz konusu olabilir. Geçici heveslerin değil, ruhuna dokunacak ve sana güven verecek o kişinin ayak seslerini duyabilirsin. Belki de çok yakınınızda olan ama fark etmediğiniz birinin size karşı beslediği derin duygular bugün gün yüzüne çıkabilir. Kalbini yeni olasılıklara açarken o meşhur Boğa inadını bir kenara bırakıp akışta kalmaya ne dersin?