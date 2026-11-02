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Başak Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Kasım Salı günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay öğleye dek on ikinci evinde dinlenme ihtiyacını büyütüyor; öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay birinci evinde bedenini ve görünümünü öne çıkarıyor, böylece kendine bakım zamanı ayırman kolaylaşıyor. Üçüncü eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür ellerinde ve kürek kemiklerinde gerginlik hissettirebilir. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi sinirlerini gerip sindirimini etkileyebilir. Sekizinci evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün karın alt kısmında doygunluk ve şişkinlik hissi yaratabilir. Sebze ağırlıklı öğünler seç. Masa başında sık sık ayağa kalk. Akşam ılık bir bitki çayı iç. Öğle arasında sokakta kısa bir tur at. Uyumadan önce kitap oku ve ekranlardan uzaklaş. Boyun ve omuzlarını gün içinde iki kez yavaşça çevir. Akşam yemeğini sade ve erkenden bitir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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