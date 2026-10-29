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Başak Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, arkadaş çevrendeki yoğunluk enerjini harcatabilir; sabahın erken saatlerindeki Neptün karesi halsizlik ve odak kaybı getirebilir, ağır kararları öğleden sonraya bırak. Sekizinci evdeki Satürn bağırsak ve alt karın bölgeni hassaslaştırıyor, akşamki Ay ve Satürn karesi bu hassasiyeti artırabilir, lifli ve hafif yiyecekler seç. Gece saatlerinde Mars'la Merkür arasındaki kare baş ve boyun gerginliği getirebilir, kısa bir mola ver. Öğleden sonraki Güneş üçgeni sindirimini destekliyor. On ikinci evdeki Mars ve Jüpiter dinlenme ihtiyacını artırdığından erken yat. Öğle arasında kısa bir yürüyüşe çıkmak sindirimini destekler. Karnını yormayacak sade bir akşam yemeği seç. Ekran başında geçen süreyi bölmek gözlerini ve boynunu rahatlatır. Gece ışıkları erken kıs ve su içmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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