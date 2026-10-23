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Başak Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür'ün geriye dönmesi yazışma ve iletişim trafiğini yoğunlaştırırken zihnin yorulabilir; boyun, omuz ve parmaklarda yorgunluk hissedersen kısa molalar ver. Neptün'ün gece saatlerindeki etkisi uykunu dağınık yapmış olabilir; sabah ışığa çıkmak vücut saatini düzeltir. Öğleden sonra baharatlı ve ağır yemekten uzak dur, sindirimin hassas. Ay Satürn'le buluşurken bağırsak ve karın çevrende sıkışma hissedersen ılık bir bitki çayı iç. Akşam yarın için sakin bir plan yaparak zihnini boşalt. Yemeklerde yulaf, haşlanmış sebze ve yoğurt gibi yumuşak gıdaları tercih et, kahveyi tek fincanla sınırla. Yürüyüş yaparken adımlarını yavaşlatıp nefes alışını sayarsan hem mide hem sinirlerin sakinleşir, yemekten sonra yapılan kısa bir yürüyüş de sindirimi hızlandırır ve hafiflik hissi verir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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